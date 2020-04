Demande de mainlevée de saisie de ses biens : la Crei dit non à Baldé

iGFM – (Dakar) – La Commission d’instruction de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei) dit niet à . Le député maire de Ziguinchor poursuivi pour « enrichissement illicite »avait formulé une demande de mainlevée de saisie conservatoire de ses biens. la Commission, qui a statué sur la requête du patron de l’Ucs la semaine dernière, lui a tout simplement opposé son veto sur la mainlevée de ses biens immobiliers et meubles.

L’ordonnance de saisie, qui a été délivrée, concerne également tous les biens de son épouse que la Crei soupçonne avoir été mal acquis. Comme pour dire que l’alliance nouée entre l’ancien Secrétaire général de la Présidence et le président Macky Sall n’a pas profité au premier nommé sur cette affaire judiciaire où le mis en cause et sa femme ont toujours clamé leur innocence.

IGFM