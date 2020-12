Pour ce jeudi, trois détenus seront jugés. Il s'agit de François Xavier Tendeng, placé sous mandat de dépôt le 10 avril 2017, il avait été condamné aux travaux forcés à perpétuité par la Cour d'assises de Ziguinchor pour vol ayant entrainé la mort. Léon Gomis, condamné à 07 ans d’emprisonnement ferme pour coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner.

L’accusé (Léon Gomis) séjourne à la citadelle depuis le 17 décembre 2014. Ils avaient tous interjeté appel. Cette session de la chambre criminelle d'appel de Ziguinchor qui, rappelons-le, siège jusqu'au 22 décembre prochain, janvier prochain va statuer sur des affaires de vol ayant entrainé la mort, de meurtre, d’assassinat, vol et menaces de mort sans ordre ni condition, d’association de malfaiteurs, détention et transport de drogue C/1er, complicité C/2e, détention et trafic intérieur de chanvre indien, d’association de malfaiteurs, trafic intérieur de drogue à haut risque du tableau 1 C/tous, détention de chanvre indien en vue d’une consommation personnelle C/3e, 4e et 5e, association de malfaiteurs et participation à un mouvement insurrectionnel. Les deux présumés membres du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, Bernard Sagna et Papis Diatta, répondront du délit d’accusation de malfaiteurs, participation à un mouvement insurrectionnel. Condamnés à une peine de 05 de travaux forcés, ils sont placés sous mandat de dépôt le 05 mars 2018.

Les auteurs de ces différents crimes sont condamnés à des peines allant de 05 ans à la perpétuité. Les audiences de cette session de la chambre criminelle d'appel de Ziguinchor sont présidées par le président Moussa Habib Bienvenu Dione. Les membres titulaires sont Massar Fall et Mamadou Moustapha Diouf. Les suppléants sont Khalifa Ababcar Sy Sow et Albert Diongue Diouf. Les avocats généraux sont Saliou et Cheikh Diakhoupa. Les éléments de la gendarmerie vont assurer la sécurité de la salle d'audience.

IGFM