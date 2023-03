mercredi 22 mars 2023 • 281 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Privé de Dion Lopy qui a été convoqué par Aliou Cissé en équipe A, l'entraîneur de l'équipe nationale U23 du Sénégal, Demba Mbaye, s'est prononcé sur l'absence de son capitaine, à l'occasion du dernier tour qualificatif à la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie.

"Dion Lopy est un joueur qui a du talent, mais j'ai envie de me concentrer sur les joueurs talentueux qui sont là, qui ont répondu à la sélection. Nous avons une manche difficile à gérer à Bamako. On ira livrer une vraie guerre à Bamako", a-t-il déclaré en conférence de presse d'après-match.



Pour rappel, le Sénégal a remporté la manche aller contre le Mali (3-1). Dans une semaine, les Olympiques sénégalais iront chercher leur qualification pour la CAN U23, à Bamako.

PUBLICITÉ