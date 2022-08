mercredi 17 août 2022 • 355 lectures • 0 commentaires

Avec le grand déménagement à l’hôpital Le Dantec, ce ne sont pas que des malades et du matériel qu’il faut s’occuper. Mais aussi des corps sans vies qui sont dans les tiroirs de la morgue. Dr Ibou Thiam, chef de la morgue et de la médecine légale dudit hôpital, a fait le point sur ce aspect, sur Rfm.

«Il y a peu près 55 corps qui sont dans nos tiroirs, dont une trentaine d’enfants. Parmi ces 55 il y a une trentaine d’enfants et 5 étrangers. Parmi ces 55 on a déjà lancé la procédure pour avoir l’autorisation de les inhumer. D’ici lundi au plus tard lundi au plus tard, ce sera effectif. Pour les autres corps nous essaierons de les transférer à Dalal Diam et les autres hôpitaux.»



Les autopsies



«À Dakar il y avait déjà deux structures où on pratiquait l’autopsie. C’est-à-dire Dantec et l’hôpital Idrissa Pouye de grand Yoff. Dantec fait, en moyenne, 900 cas d’autopsie par an. À l’hôpital de grand Yoff il y a moins d’activités. Mais je pense qu’ils pourront pallier le gap entre temps, en attendant qu’on installe des salles d’autopsie à Dalal Diam et à l’hôpital militaire de Ouakam.»