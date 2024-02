mercredi 7 février 2024 • 1813 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Après la démission de Mme Eva Marie Coll Seck hier mardi, le président Macky Sall a procédé à la nomination de Mme oulymata Sarr au poste de Président de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (Itie) ce mercredi.

Eva Marie Coll Seck n’est plus présidente de l’Itie. Elle a démissionné de son poste hier mardi. Une décision qui serait liée au contexte actuel d’un report de la présidentielle amorcée par le président Macky Sall et entériné à l’Assemblée nationale par le les députés appartenant à la majorité présidentielle et au Parti démocratique sénégalais. Ce mercredi, Macky Sall a trouvé le remplaçant à Eva Marie Coll Seck. Il s’agit de Mme OulyMata Sarr qui fut ministre de l’Économie il y a peu, dans son gouvernement.