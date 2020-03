Démission du Secrétaire Général de la Confédération Africaine de Football

iGFM-(Dakar) Mouad Hajji, Secrétaire Général, a remis ce jour sa démission au Président de la Confédération Africaine de Football, qui l’a acceptée. Un comité d’urgence va être convoqué par le Président afin de désigner un Secrétaire Général par intérim, selon un communiqué de l’instance.

Expliquant sa volonté par des motifs d’ordre personnels, et indiquant devoir regagner au plus vite le Maroc, M. Mouad Hajji a demandé à ce que son préavis de départ soit écourté, requête à laquelle le Président a accédé.

Suivant le règlement de l’Institution, la démission, de même que la nomination, doit être soumise aux membres du Comité Exécutif. Ainsi, le Président de la Confédération Africaine de Football a annoncé qu’un comité d’urgence va être convoqué au plus vite afin de désigner un Secrétaire Général par intérim.

Ahmad Ahmad, Président de la CAF, adresse sa gratitude à M. Mouad Hajji, dont le travail a été précieux dans la conduite des réformes de l’institution comme du football africain depuis sa nomination. Il tient à saluer un collaborateur engagé, loyal et surtout passionné de football, et lui souhaite toute la réussite qu’il mérite dans la suite de sa carrière.

Déclaration de M. Mouad Hajji : « Je tiens à remercier chaleureusement le Président Ahmad Ahmad de m’avoir donné l’opportunité de servir le football de notre continent à un tel niveau de responsabilités. Les nombreuses réformes entamées sur les plans sportifs et administratifs depuis 2017 poursuivent un projet auquel je crois, et que je soutiens toujours. Je ne doute pas que le Président continuera d’œuvrer au bon développement du plus beau sport qui soit ».

Mouad Hajji avait été nommé Secrétaire Général de la Confédération Africaine de Football le 11 avril 2019.