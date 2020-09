Selon le porte-parole du gouvernement béninois, la démolition du réceptif Noom hôtel est la « réplique juridique et judiciaire » à l’« inexécution fautive» des engagements pris par le promoteur ». L’homme d’affaires ivoiro-sénégalais, fait savoir le ministre porte-parole du gouvernement, s’était rapproché des autorités béninoises en 2010 et obtenu d’elles la concession, dans le cadre d’un bail emphytéotique, d’un vaste domaine de 2 hectares dans la zone balnéaire du palais des congrès à Cotonou. Cela, en contrepartie, « d’une modeste et modique de redevance de 3 millions 800 mille francs l’an ». « En plus de ces redevances qui n’ont jamais été versées sauf une seule fois, ce promoteur a bénéficié d’avantages douaniers et fiscaux considérables », apprend le ministre Orounla.