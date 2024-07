mercredi 3 juillet 2024 • 1437 lectures • 1 commentaires

iGFM (Dakar) La Fédération Sénégalaise de Judo et Disciplines associées (FSJDA) a annoncé une plainte suite à la démolition du Dojo National.













Il y a un peu plus d'un ans, la Société Nationale de Gestion du Patrimoine de l'État avait sommé la Fédération sénégalaise de Judo et Disciplines associées (FSJDA) de quitter le Dojo National. En quittant les lieux et suite à la démolition de ce symbole, la Fédé a encore du mal à digérer cette décision.



De ce fait, l'instance a annoncé une plainte, ce mercredi. "Sur la question du dojo national, je voudrais, Monsieur le Directeur de Cabinet (ministère des Sports), vous prier de bien vouloir être notre interprète auprès de Madame le Ministre en charge des Sports, pour lui faire part de la volonté de la FSJDA de déposer une plainte auprès du Procureur de la République contre le patrimoine bâti de l'état qui nous spolié de notre patrimoine. Nous avons déjà contacté nos conseillers juridiques dans ce sens", a fait savoir Ababacar Ngom, président de la Fédération Sénégalaise de Judo et Disciplines associées (FSJDA).



L'annonce a été faite lors d'une cérémonie officielle de réception d'un don de lot important de d’équipements sportifs et de matériel informatique de gestion des compétitions offerts par la Fédération Internationale de Judo.