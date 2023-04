mardi 25 avril 2023 • 3119 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) "Écarté en 2005 du Pds, il revient en 2009 puis quitte le parti définitivement le parti démocratique sénégalais en 2011.

Alors qu’il a été candidat aux élections présidentielles de 2007 et 2012 et a déclaré sa candidature pour 2024; on peut comprendre aisément son obsession à occuper le fauteuil présidentiel car à l’approche de chaque échéance électorale il trouve le moyen de quitter son parti d’adoption pour présenter sa propre candidature quitte à trahir ses bienfaiteurs.

Le PR Abdoulaye Wade l’a pris pour son fils adoptif et n’a pas hésité à faire de lui le plus jeune directeur de campagne de l’histoire du Sénégal comme il aime a le dire, son directeur de cabinet en qualité de Ministre d’Etat et premier ministre mais il n’a pas hésité à le trahir et de le dénigrer comme il l’a fait à l’occasion de son point de presse du 14 avril 2023.

Il a été aussi ministre du commerce sous le PR Abdou DIOUF et démissionnaire du poste de Président du Conseil Économique Sociale et Environnemental sous la Presidence de son Excellence M Macky Sall.

A quelques mois des élections de février 2024, il fait comme à l’accoutumée quitter la coalition qui l’a généreusement accueilli pour déclarer sa propre candidature.

Il a été candidat malheureux des élections présidentielles de 2019 et on se rappelle les difficultés qu’il avait à réunir ses parrainages.

Alors ce n’est pas une grosse perte pour la mouvance présidentielle au contraire sa venue a causé du tord à la coalition Bby et pour cause nous citerons pour illustrer cet article le cas du département de Thiès ou il est le responsable de la défaite (ville et communes).

Quand on est dans une coalition il faut laisser de la place pour les autres partis membres de la coalition et éviter de tout prendre seul.

Mais le responsable du parti Rewmi avait lors des élections municipales occupées tous les postes de tête de liste des 3 communes (EST, NORD et OUEST) et la ville où il avait mis M Yankhoba Diattara démissionnaire de ses fonctions de ministre des sports comme tête de liste à la mairie ville en lieu et place de M Talla SYLLA qui venait de finir son premier mandat et qui était candidat à sa propre succession.

Un rapide tour d’horizon montre que la coalition Bby avait la possibilité de gagner les élections municipales à thies ville, yaw est sorti premier avec 18 mille voix, Bby 15 mille voix et le maire sortant M Talla Sylla (membre de la mouvance présidentielle) avait 4 mille voix donc en additionnant les voix de Bby et M Talla Sylla alors la coalition Bby sortait gagnant sans compter les autres membres de la mouvance présidentielle qui avaient déposé des listes parallèles et qui totalisaient environ 21 mille voix.

Et de la même manière la commune de Thies EST (Pape Diop candidat Rewmi venait de finir son 2e mandat, alors il pouvait raisonnablement laisser sa place) pouvait être gagnée par le Benno si Idrissa Seck avait accepté de laisser la tête de liste de cette commune à Ablaye Dieye actuel directeur general de Aibd car en additionnant les voix de Benno et Ablaye Dieye, le Benno sortait largement vainqueur. Donc la coalition Bby pouvait gagner l’ensemble des communes de Thies et la mairie ville, pour ça Ndamal cadior devait juste prendre les communes de thies nord et ouest et laisser la commune de thies EST (Abdoulaye Dieye actuel Dg de AIBD) la mairie ville (Talla Sylla).

Mais par la cupidité d’un seul homme nous avons tout perdu à Thies.

De plus en empruntant la formule de Abdourahmane DIOUF ex numéro 2 du parti la candidature de Idy est celle d’un monde qui s’éteint. Et il n’est pas le seul à avoir quitté les rangs de ce parti en perte de vitesse.



Dethie Fall ex numéro 2 du parti Rewmi, Tahirou Sarr ex Secretaire national, Polel Demba NDIAYE responsable des femmes de la diaspora, Mouhamed DIENG, Mouhamed CISSÉ, Thierno Bocoum et la liste n’est pas exhaustive que des cadres du parti Rewmi ont fini par jeter l’éponge en claquant la porte du parti Rewmi. D’ailleurs 2 de ses ex compagnons ont déclaré leur candidature à la magistrature suprême ce qui a pour conséquence de réduire son électorat à pot de chagrins.

Enfin il a trahi sa parole en déclarant qu’il n’allait plus occuper de poste obtenu par decret, que le Conseil Économique Social et Environnemental était inutile et que de toute façon il rendrait tous ses tabliers le 9 août 2022 date de son anniversaire (63 ans). On peut constater que rien de tout ça n’a été respecté. Par conséquent comment quelqu’un qui peut se dédire de la sorte peut espère être président de la république.

Alors Monsieur Idrissa Seck n’est pas digne de confiance pour occuper le fauteuil du président …. Next

Ahmadou Bella Diallo

Président du mouvement And Bollo Defar Souniou Rew