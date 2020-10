lundi 12 octobre 2020 • 44 lectures • 0 commentaires

Cheikh Tidiane Gadio qualifie de "Fake News" l'information concernant son départ de l'Assemblée nationale, après sa nomination comme Envoyé spécial de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) au Mali.

Le président du Mouvement panafricain et citoyen "Luy Jot Jotna" parle de "fake news", via sa cellule de communication

Et de préciser, dans les colonnes de Vox Populi que "la station d'Envoyé spécial d'une organisation internationale est une mission et non une fonction".

Le mouvement éclaire: "Gadio n'est pas un fonctionnaire international ou un employé de l'Oif. Il exécute simplement une mission ponctuelle avec des termes de référence précis".