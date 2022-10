dimanche 2 octobre 2022 • 4034 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Depuis le départ du "lion de la Teranga", Liverpool n'est pas le même. Jurgen Klopp, le coach des reds admet que Sadio Mané manque à l'équipe.

Poussé vers un transfert au Bayern Munich, l’international sénégalais Sadio Mané a fini par rejoindre les géants de la Bundesliga du Bayern Munich dans une transaction pouvant atteindre 35 millions de livres sterling. « Un bon gars et un joueur de haut niveau. Mais il nous manque, et je veux toujours le voir ici. Je pense que c’est vraiment bien que Sadio ait juste voulu faire quelque chose de différent », a déclaré Klopp à Sky Deutschland.



«Je respecte totalement cela. La façon dont ça s’est passé était super. Nous savions qu’il ferait quelque chose de différent sans avoir beaucoup de mal. Cela doit être possible dans la vie. Le coach allemand voit le joueur sénégalais réussir dans le futur. « C’est exactement ce qui s’est passé. Disparu ? Oui ! Mais je suis heureux aussi. Qu’il soit là où il voulait être. Nous allons résoudre nos problèmes ici. Sadio est un joueur exceptionnel. Tout le monde l’a vu à Munich. Il est absolument de classe mondiale. Tout va bien se passer.»

