Départ du Pr Courfia Kéba Diawara à la tête de l’UAS/Z : Cadres de l’APR et ses proches assimilent son mandat de 8 années d’excellence

iGFM – (Dakar) – Les cadres de l’Alliance pour la république à Ziguinchor, tout comme les proches du Recteur sortant de l’Université Assane Seck de Ziguinchor, ont sonné ce vendredi 15 mai 2020, la mobilisation au siège de leur parti pour disent-ils, remercier d’abord le Président de la République Macky Sall mais aussi pour rendre hommage au Pr Courfia Kéba Diawara qui a, durant 8 années, a conduit le temple du Savoir. Une mission de 7 années que les cadres du parti présidentiel et les proches du Pr Diawara ont assimilé à un mandat d’excellence.

Si les institutions sont à l’image des hommes qui les font vivre par un dévouement au travail, «l’excellence de l’Université Assane Seck de Ziguinchor se nourrit du travail des hommes que le Pr Courfia Kéba Diawara a eu l’honneur de diriger depuis 2012. Par un acharnement au travail, le Pr Diawara a toujours poussé les limites de l’impossibilité à l’Université Assane Seck de Ziguinchor où il a fini d’instaurer la culture de l’excellence devenue un credo pour tous», a laissé entendre Boubacar Barry coordinateur des cadres de l’APR à Ziguinchor et porte-parole du jour des proches et amis du Pr Diawara. «Aujourd’hui, cela se traduit par de nombreuses réalisations qui témoignent le changement et la performance au sein d’une institution dont les résultats ont fini de faire des échos partout en Afrique et ailleurs», a ajouté M. Barry.

Plus que jamais convaincus que le Recteur Courfia Kéba Diawara est un homme dévoué et attaché aux objectifs de la mission que le Chef de l’Etat lui a confié, «le Pr Diawara, comme un commandant, a conduit son navire au bon port malgré les incessantes vagues déferlantes des critiques et des attaques de ses détracteurs. Pendant plus de 7 années, il est resté comme un rocher dans la tempête et a fini d’établir les fondements d’une administration apaisée et rompue au service public. Cela a permis cette année de pouvoir accueillir une masse importante de nouveaux bacheliers dans une université qui débordé qu’il a fini de remettre sur orbite par une planification rigoureuse des emplois du temps disponibles à tous les niveaux», disent les cadres de l’APR.

«Aujourd’hui, devant la supercherie de ses détracteurs insuffisants depuis l’idée d’un blocage artificiel de l’université et prolongeant ainsi injustement leurs vacances encensées dorénavant par le COVID 19, le Recteur s’en remet au Président de la République qui lui accorde une confiance indéfectible. Pour ce faire, nous saisissons cette occasion pour remercier le Chef de l’Etat et lui témoigner plus particulièrement la reconnaissance de la populations ziguinchoroise et celle de la Casamance en général», ont-ils conclu.

