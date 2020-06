Dépeçage du Domaine Public maritime: Ce que recommande Legs – Africa

iGFM – (Dakar) Legs-Africa est monté au créneau pour dénoncer «avec fermeté et vigueur le non-respect des textes qui régissent la gestion de notre Patrimoine foncier menant au dépeçage des terres du Domaine Public Maritime et du domaine national». Une situation qui laisse planer des risques environnementaux, sociaux et économiques «susceptibles de plomber durablement le développement économique du Sénégal», alerte-t-il.

Ainsi, pour contribuer à la recherche de solutions efficaces, Legs-Africa a tenu à formuler des recommandations. Il a souligné la nécessité de mettre un accent particulier sur la mise en œuvre de politique nationale de sécurisation du littoral sénégalais et des droits fonciers des populations sénégalaises notamment par l’arrêt de tous les travaux, l’audit de toutes les transactions foncières et la mise en place d’une commission multipartite pour le suivi et la mise en œuvre des conclusions de la commission nationale sur la réforme foncière (Cnrf).

En sus, la structure recommandent le réexamen des documents et recommandations de la Commission nationale de réforme foncière en faisant l’état de mise en œuvre des recommandations retenues par le Gouvernement et celles susceptibles d’être appliquées rapidement. Les membres de Legs-Africa recommandent aussi un audit environnemental et social de toutes les attributions foncières faites ces 20 dernières années sur le domaine maritime, pour en ressortir un plan réel de réoccupation futuriste du Littoral, avec une possibilité de faire une restructuration de l’occupation, compte tenu des normes internationales ayant fait leurs preuves.

Legs – Africa suggère aussi de refondre et d’harmoniser la législation régissant l’aménagement du territoire, l’urbanisme, la construction, la décentralisation, la gestion des terres du domaine national, le code du domaine de l’Etat, le cadastre et la fiscalité foncière pour offrir au Sénégal un cadre juridique et institutionnel favorable à un système d’intégrité dans la gestion de notre patrimoine foncier.

Ils proposent aussi de de systématiser le consentement libre et éclairé des populations riveraines avant toute attribution sur le domaine national et le littoral par des audiences publiques dûment organisées avec les différentes parties prenantes et la mise en œuvre diligente du registre électronique foncier et le développement du cadastre partout au Sénégal.

Legs Africa appelle aussi les citoyens sénégalais et les associations de base, à rester vigilants et mobilisés pour surveiller les activités suspectes concernant le patrimoine foncier dans leurs localités et à s’organiser localement pour dénoncer et empêcher toutes pratiques contraires à la loi et à l’intérêt collectif de la nation.

Youssouf SANE