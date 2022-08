dimanche 14 août 2022 • 486 lectures • 1 commentaires

iGFM – (Dakar) Halima Gadji est revenue, pour la première fois, sur sa période sombre avec sa dépression. Ce, dans un entretien dans l'Observateur.

"C’est une page tournée. Je prend soin de moi et de ma santé. Je me soigne surtout. J’en parle surtout pour toutes ces personnes qui sont dans le même cas que moi. En général ici au Sénégal, on a tendance à associer ces problèmes mentaux à de la sorcellerie, du maraboutage, des esprits malsains, alors que cela n’a rien à voir. Il est temps que les gens comprennent cela", a-t-elle expliqué. Et d’ajouter: "C’était assez difficile mais, heureusement que j’ai eu le soutien de ma famille, de mes amis, de mon entourage proche. Aujourd’hui, je renais de mes cendres."