A l’Assemblée nationale, suite au rappel à Dieu de plusieurs députés qui représentaient Goudomp, l’Hémicycle ne compte plus que 164 députés au lieu des 165. Le souci, c’est que le département de Goudomp, qui devait être représenté par deux députés, n'en a qu'un. Les suppléants, qui devaient remplacer les titulaires, aussi ont été rappelés à Dieu. Une situation inédite.

Le code électoral dans son article L 150 prévoit une élection partielle dans ladite localité. Mais, c'est qu'au-delà de l'épuisement de la liste des suppléants, le délai ne permet pas d'organiser une élection partielle.



En effet, dans le même article du code électoral, il est-stipulé qu'il n'est pas possible d'organiser cette élection partielle dès que l'on entre dans les 12 derniers mois avant la fin de la législature en question.



La solution qui pourrait dépanner, se trouve peut-être sur la liste nationale, dans laquelle figure un représentant du département de Goudomp en la personne de Kalidou Massaly. Il est membre de l’Apr et ex PCR de Kaour.



Des habitants de la localité ne veulent pas voir leur localité sous représentée, alors que sur la liste nationale, se trouve une solution qui peut pallier à cette situation exceptionnelle.