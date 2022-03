jeudi 10 mars 2022 • 901 lectures • 0 commentaires

iGFM - Le président Macky Sall vient de nommer le remplaçant de Papa Amadou Sarr à la tête de la Délégation générale à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (Der Fj). Il s’agit de Mame Aby Sène, qui était jusqu’ici la Directrice du Fonds de promotion de la formation professionnelle et technique (3FPT)

«Par décret numéro 2022 639 du 10 mars 2022, le Président de la République a nommé Mme Mame Aby Sèye, Urbaniste, Docteur en démographie, Déléguée générale à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes Der Fj», indique le porte-parole du Gouvernement dans un communiqué de presse.



Mme Mame Aby Sèye était précédemment Directeur général du Fonds de promotion de la Formation professionnelle et technique 3FPT.



Pour rappel, Pape Amadou Sarr a été limogé hier mercredi de la tête de la Délégation générale à l’entreprenariat rapide des Femmes et des Jeunes (Der Fj). Il lui avait été reproché ses propos polémiques tenus le 8 mars dernier.