Après les propos polémiques de l’Imam Lamine Sall, le conseil national du laïcat est très remonté. Face à la presse ce matin, d’un ton ferme, son président, Philippe Abraham Birane Tine, considère la sortie de l’Imam outrageante.

« Les propos discriminatoires, agressifs et séparatiste de l’Imam Lamine Sall tenus à l’ égard de la communauté chrétienne conforte notre certitude que les fondements de notre nation sont en danger et que son unité est plus que jamais menacée par des personnes qui foulent au pied les chartes communes », argue Philippe Abraham Tine.

D’ailleurs l’église a constaté que ce genre de discours n’est pas une première pour ledit Imam. « Sinon comment comprendre les multiples déclarations de l’Imam dans plusieurs médias ? À walf, le 24 février et à la 2stv le 17 février. Ces propos sont loin d’être un lapsus, ils sont inadmissible »

En plus des excuses publiques sincères à travers le même média et dans la même émission, le conseil exige que tout soit mis en œuvre pour la prise de sanctions contre tout coupable pour ce genre de propos méprisants. Pour ce cas précis, il demande la saisine, sans délai, des services compétents de l’Etat du Sénégal.