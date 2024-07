jeudi 13 juin 2024 • 1610 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Beach Soccer 2024, le Sénégal affrontera la Guinée lors d'une double confrontation prévue au mois de juillet prochain. Le sélectionneur national, Ngalla Sylla qui est revenu à son poste il y a quelques jours, a analysé cette derby qui s'annonce palpitant.

