Il était au-devant du combat dans la lutte contre la covid-19 au Sénégal. Le Dr Abdoulaye Bousso réclame des poursuites pour faire la lumière sur les dérives révélées par la Cour des comptes dans la gestion du fonds force covid-19.

«Il faut forcément qu’il y ait une suite à ce rapport. Il serait incompréhensible voire inadmissible de ne s’arrêter qu’à la publication du rapport. l’argent du contribuable a été mobilisé pour la riposte.



La période de la covid-19 était un moment extrêmement sensible. Beaucoup ont eu à souffrir. Les gens ont eu peur. C’était un contexte particulier. Il a aussi facilité la libération de ressources aussi bien par l’Etat que par beaucoup de personnes privées qui ont donné de leur biens pour participer à cette riposte.



Quand on parle de la covid, on parle systématiquement du personnel de santé. Et vraiment, c’est un amalgame qui est là. Mais c’est normal. c’est une urgence de santé publique. Le rapport a montré que dans beaucoup de problèmes soulevés, ce n’est pas le personnel de santé qui est incriminé.



Et je pense qu’à l’instar de tout le personnel de santé, nous avons besoin de voir clair dans cette affaire et que toute la lumière soit faite pour éviter tout amalgame et surtout ne pas jeter le discrédit sur ce personnel de santé qui s’est donné tant bien que mal pour apporter la riposte appropriée.



Si l’ouverture d’une information judiciaire permettra de voir clair dans cette affaire, je pense qu’il faut le faire sans délais. C’est important et je suis sûr que l’ensemble de mes collègues pensent la même chose.»