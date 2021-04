mercredi 14 avril 2021 • 880 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Abdoulaye Diop, l'ancien ministre du Budget sous Wade, est le tout nouveau président de la commission de l’Union économique et monétaire ouest africain. La décision a été actée ce mercredi.

«Lors de sa 22ème session ordinaire tenue le 25 mars 2021, la conférence des chefs d’Etat et de gouvernements de l’Uemoa a pris acte de l’expiration des mandats des présidents et des membres de la commission de l’Uemoa à compter du 8 mai 2021. La conférence a aussi décidé de confier la présidence de la commssion de l’Uemoa au candidat proposé par la République du Sénégal», a annoncé Abdallah Boureima, le Président sortant.



Il s'agit d'Abdoulaye Diop, ancien ministre du Budget. A ne pas confondre avec son homonyme, Abdoulaye Diop, né à Thiès, qui fut ministre de l’Économie et des Finances sous Abdoulaye Wade.