Après Guy Marius Sagna, Assane Diouf et Clédor Sène ont été placés sous mandat de dépôt.

Clédor Sène et Assane Diouf qui ont fait face au doyen des Juges ce lundi, ont été inculpés ey placés sous mandat de dépôt. C'est ce que renseignent leur avocat.

Par ailleurs, les 17 dames de Pastef qui ont été déférées au parquet dans la matinée de ce lundi, attendent encore d'être édifiées sur leur sort, ainsi que les 2 responsables de Pastef Touba.

"Ousmane Wade et El Hadj Diop ont quitté la cave du Tribunal. Mais leurs camarades étudiants Amadou Sow et Amadou Woury BARRY de FRAPP/UCAD y sont retenus, probablement pour leur présentation au juge d'instruction.", renseigne Me Khoureychi Bâ.

A Sédhiou les responsables de Pastef, Saliou Kébé et Fatoumata Diédhiou ainsi que 12 de leurs camarades ont été interpellés lors d'une marche de soutien à leur leader.