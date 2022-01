jeudi 27 janvier 2022 • 1847 lectures • 0 commentaires

Sport 3 heures Taille

iGFM (Cameroun) L'attaquant sénégalais, Bamba Dieng serait touché au genou.

La preuve, il ne s'est pas présenté à l'entraînement ce jeudi après-midi, au terrain de l'hôtel Tagidor. À trois jours du quart de finale de la CAN 2021 contre la Guinée équatoriale, c'est une mauvaise nouvelle pour le Sénégal qui a déjà enregistré le forfait de Ballo-Touré et probablement celui de Sadio Mané. À noter que 25 des 28 joueurs sont présents à cette séance du jour.



Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés Spéciaux à Bafoussam, Cameroun)