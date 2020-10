lundi 19 octobre 2020 • 672 lectures • 0 commentaires

IGFM – (Dakar) Sa déclaration était très attendue. Cellou Dallein Diallo a finalement parlé. Et c’est pour revendiquer sa victoire à l’élection présidentielle guinéenne de ce 18 octobre.

Cellou Dallein Diallo, président de l’Ufdg, candidat à la présidentielle guinéenne, n’a pas tergiversé. Face à ses militants et la presse, il a déclaré: «Malgré les anomalies qui ont entaché le déroulement du scrutin du 18 octobre et au vu des résultats sortis des urnes, je sors victorieux de cette élection dès le premier tour.»

Il a, en sus, remercié les partis membres de l’alliance nationale pour l’alternance et la démocratie les mouvements et associations qui ont soutenu sa candidature, ainsi que le peuple guinée. Et de lancer aux guinéens: «J’invite mes compatriotes épris de paix et de justice à rester vigilants et mobilisés pour défendre cette victoire de la démocratie.»

Pour l’instant, Alpha Condé, président sortant et candidat à sa propre réélection, ne s’est pas exprimé. La Ceni, habilitée à proclamer les résultats, non plus.

(Mis à jour à 16h00)