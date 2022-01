vendredi 28 janvier 2022 • 192 lectures • 1 commentaires

iGFM - Douze des individus emprisonnés dans l’affaire du massacre de Boffa Bayotte ont été remis en liberté ce vendredi.

La nouvelle vient de tomber. Douze personnes qui étaient en détention dans le cadre du massacre de Boffa Bayotte, viennent tout juste d’être libérées. Parmi elles, 10 ont fait l’objet d’un non-lieu et les 2 autres personnes ont obtenu une liberté provisoire. Elles ont déjà quitté la maison d’arrêt et de correction de Ziguinchor.



Il s’agit, entre autres, de Moussa Diédhiou, Fodé Mady, Mamadou Lamine Sagna, Abdoulaye Diédhiou, moussa Diémé, Mamadou Lamine Diémé, Landing Sané, Elhadj Sagna, Maurice Badji, Jean Badji et Lamine Fakéba Diémé, selon Rfm. René Capin Bassène et Oumar Ampoi Bodiane restent, quant à eux, en prison.