jeudi 6 avril 2023 • 778 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Yankhoba Diatara, qui s’est rendu chez Idrissa Seck ce jeudi, lui a proposé sa démission du gouvernement, afin que le poste de ministre des sports revienne à un autre responsable de Rewmi.

«On a partagé, et on est revenus sur une décision que j’ai prise. C’est de démissionner de mon poste de ministre des Sports, C’est pour être en cohérence avec la décision politique», a annoncé Yankhoba Diatara à sa sortie du domicile de Idrissa seck.



Une décision qu’il a prise suite à son limogeage du poste de Vice-président de Rewmi, dit-il. «Donc je lui ai dit s’il pouvait désigner un autre responsable de Rewmi pour me remplacer au gouvernement. Il a bien reçu le message et il donnera suite à cela», a-t-il indiqué.