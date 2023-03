mardi 28 mars 2023 • 375 lectures • 0 commentaires

Actualité 2 heures Taille

Pendant que le procureur fait face à la presse pour revenir sur l’actualité judiciaire, l’avocat Me Khoureychi Bâ donne des nouvelles du Dr Niang qui a été inculpé.

«Dr Babacar NIANG médecin urgentiste et médecin-chef de Sulma Assistance est inculpé par le Doyen des Juges des chefs de non-assistance à personne en danger et homicide involontaire. Il est finalement placé sous contrôle judiciaire après avoir refusé l'assignation à résidence sous surveillance électronique.



Avec l'excellent confrère Abou Alassane Diallo, nous avons plaidé le refus du port du bracelet électronique demandé par le Procureur. L'argumentaire n'a pas laissé insensible le Doyen des Juges M. Maham Diallo, qui assortit ainsi le contrôle judiciaire de deux obligations : Ne pas sortir sans son autorisation des limites territoriales du Sénégal et se présenter tous les derniers vendredis de chaque mois à son cabinet pour émarger au registre», indique la robe noire.

PUBLICITÉ

Mercredi dernier, des gendarmes l'avaient cueilli à Médina Ndiathbé dans le Fouta avant de l'acheminer sur Dakar. Une arrestation qui avait suscité la colère des médecins, mais aussi des défenseurs des droits de l'homme.

Pas plus tard que samedi dernier, cinq syndicats de médecins et autres professionnels de la santé se sont réunis au siège de l'ordre des médecins. Face à la presse, ils ont dénoncé les conditions d'arrestation et de détention de leur collègue dont ils exigeaient la libération immédiate vu son état de santé. A les en croire, l'état de santé du docteur Babacar Niang n'est pas compatible avec la détention. Un dossier médical avait été déposé par ses avocats sur la table des autorités judiciaires. Les médecins avaient aussi menacé de dérouler un plan d'action si le patron de "Suma assistance" n'était pas libéré.

Pour rappel, l'arrestation de Babacar Niang était liée à la mort de Doudou Fall, un proche du maire de la Médina, Bamba Fall.