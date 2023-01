vendredi 6 janvier 2023 • 488 lectures • 1 commentaires

iGFM - (Dakar) Fin du feuilleton des 49 militaires détenus au Mali. Assimi Goïta, le chef de la Junte malienne vient de leur accorder sa grâce, après leur condamnation.

«Par Décret n° 2023-0002/PT-RM du 06 janvier 2023, SE le Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l'Etat, a accordé sa grâce avec remise totale de peines aux 49 ivoiriens condamnés par la justice malienne», a informé le gouvernement malien, ce vendredi.

La junte malienne informe, dans un communiqué de presse, que cette mesure vient conforter la dynamique créée suite à la signature à Bamako, le 22 Décembre 2022, du Mémorandum d'entente. Celui-ci est relatif à la promotion de la paix et au renforcement des relations d'amitié, de fraternité et de bon voisinage entre le Mali et la République de Côte d'Ivoire.



Le Gouvernement de la Transition a aussi renouvellé sa profonde reconnaissance au Président de la République Togolaise, Faure Gnassingbé, pour ses efforts inlassables et son engagement constant pour le dialogue et la paix dans la région.