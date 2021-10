jeudi 14 octobre 2021 • 1116 lectures • 0 commentaires

Actualité 2 heures Taille

Le Verdict est tombé dans le procès de Guy Marius Sagna. Le Juge a finalement décidé de ne condamner l'activiste que pour trois mois de prison avec sursis. Ce qui veut dire qu'il ne restera pas en détention.

Pour rappel, le parquet avait requis 2 années de prison, assorties de 6 mois de prison ferme et une amende de 200 000 francs Cfa pour une publications qui avait été faite par l'activiste sur sa page facebook. Mais, le Juge ne l'a pas suivi. Guy Marius Sagna était poursuivi, entre autres, pour diffusion et publication de nouvelles fausses, faite de mauvaise foi, jetant le discrédit sur les institutions et sur leur fonctionnement.