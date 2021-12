lundi 27 décembre 2021 • 1896 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'équipe du Sénégal qui devait préparer la CAN 2021, à Kigali, a annulé son camp d'entraînement, informe la Fédération sénégalaise de football (FSF).

"La Fédération Sénégalaise de Football avait prévu de dérouler la première partie de préparation de son équipe à la CAN TotalEnergies, Cameroun 2021 au Rwanda du 31 décembre 2021 au 6 janvier2022.



Par lettre circulaire de la FIFA en date 25 décembre 2021, la Fédération Sénégalaise de Football a été informée de l’accord entre la FIFA et la CAF de laisser aux clubs européens en compétition la possibilité de disposer de leurs joueurs convoqués en équipe nationale en perspective de la CAN jusqu’au 03 janvier 2022.



Première phase de préparation à domicile du 27 décembre au 4 janvier 2022



Compte tenu de cette nouvelle donne, le Comité d’Urgence de la Fédération Sénégalaise de Football a décidé de surseoir au camp d’entrainement des Lions qui était prévu à Kigali du 1er au 06 janvier 2022", renseigne l'instance, dans un communiqué posté sur son site officiel.



En conséquence, l'instance indique que "l’équipe nationale effectuera sa première phase de préparation à domicile du 27 décembre au 4 janvier 2022 avant de rallier Bafoussam (Cameroun) pour sa seconde période de préparation et sa participation à la phase finale."