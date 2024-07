vendredi 21 juin 2024 • 2087 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La Confédération Africaine de Football (CAF) a confirmé le report de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) qui devait se dérouler au Maroc entre juin et juillet 2025.

La décision a été prise, ce vendredi lors de la réunion de son Comex. "Le Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football (« CAF ») (« EXCO ») a annoncé aujourd'hui les dates de la compétition de football la plus populaire et la plus compétitive d'Afrique, la Coupe d'Afrique des Nations (« AFCON ») de la CAF TotalEnergies, qui se déroulera au Maroc", indique le communiqué de l'instance. Et de dévoiler ci-dessous les nouvelles dates.



Les dates de la CAN masculine Maroc 2025 sont :



Match d’ouverture : dimanche 21 décembre 2025



Match final : dimanche 18 janvier 2026



Le COEX de la CAF a également annoncé les dates de la Coupe d'Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies (« WAFCON »), qui connaît une croissance exponentielle et se déroulera également au Maroc.



Les dates de la CAN féminine Maroc 2024 sont :



Match d’ouverture : samedi 5 juillet 2025



Match final : samedi 26 juillet 2025