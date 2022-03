jeudi 24 mars 2022 • 1065 lectures • 0 commentaires

La Cour de Justice de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) a décidé de suspendre les sanctions économiques prononcées contre le Mali.

Dans un document signé par Hamidou Yaméogo, le greffier-adjoint de La Cour de Justice de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), le Juge Sampingbogo, qui assure l'intérim du président de ladite Cour, a ordonné «le sursis à l’exécution des sanctions prononcées par la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Uemoa, lors de sa session extraordinaire tenue à Accra le 9 janvier 2022 et figurant dans son communiqué final.» Nous vous proposons ci-dessous le document.



























