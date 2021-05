mardi 11 mai 2021 • 1314 lectures • 0 commentaires

Société 1 heure Taille

Si l’Arabie Saoudite ou encore la France ont fixé la date de la Korité à jeudi prochain, le Mali, la Côte d’ivoire ou encore le Niger vont célébrer la Korité demain mercredi.

Dans un communiqué parcouru par iGfm, le Ministre des affaires religieuses et du Culte du Mali, se fondant sur la délibération de la commission nationale d’observation de la lune, a informé les fidèles musulmans que «le croissant lunaire Chawal a été aperçu le mardi à Bamako, à 1551 logements, à Koutialia et à Touadéni». En conséquence, la Korité sera célébrée demain mercredi.



Au Niger, le premier ministre, dans une déclaration télévisée, a déclaré que le croissant lunaire a été aperçu dans plusieurs localités. Et là aussi, demain mercredi, sera célébrée l’Aid el Fitr. Idem pour la Côte d’Ivoire.