La police de Denver vient d'arrêter trois personnes qui, selon elle, ont déclenché l'incendie qui a tué Djiby Diol et des membres de sa famille à Denver en août dernier.

La police de Denver a enfin mis la main sur les présumés meurtriers de nos 5 compatriotes qui avaient péri dans un incendie criminel à Green Valley. En effet, les trois personnes interpellées sont toutes des adolescents et considérés comme mineurs renseigne la chaine Fox. Elle a également confirmé qu’une quatrième personne, une femme adulte, avait été arrêtée. La police de Denver a même prévu de tenir une conférence de presse pour donner plus de détails.

Pour rappel, l'incendie s'était déclarée juste vers 3 heures du matin (heure de Denver), le 5 août dernier. Un bébé, un enfant de bas âge et trois adultes ont été tués. Les victimes: Djiby Diol (29 ans) Adja Diol son épouse (23 ans), leur fille Khadija Diol (1 an), Hassan Diol membre de la famille (25 ans) et sa Fille de 7 mois Hawa Baye.