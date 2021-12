dimanche 5 décembre 2021 • 943 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le combat de lutte tant attendu qui devait opposer Siteu à Papa Sow, ce dimanche, à l'arène nationale, a été annulé à la dernière minute. Papa Sow a reçu un coup à la tête avant d'affronter son adversaire.

Selon un des médecins, "Papa Sow ne peut pas affronter Siteu parce qu'il a perdu beaucoup de sang et sa tête lui fait mal à cause de coup dur. Et d'jaouter qu'actuellement il n'est pas lucide et c'est un risque s'il décide de lutter."

De son côté, le promoteur, Pape Abdou Fall a confirmé cette information. Sur le plateau de ITV, il a annonce que Papa Sow a quitté l'arène nationale et il ne pourra pas lutter contre Siteu. C'est une triste soirée que les amateurs de la lutte ont vécu ce dimanche, à l'arène nationale.