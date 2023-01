mardi 10 janvier 2023 • 693 lectures • 2 commentaires

iGFM - (Dakar) Pape Alé Niang vient de bénéficier d'une liberté provisoire assortie d'un contrôle judiciaire. L'annonce est faite par la Coordination des associations de presse (Cap).

"Le journaliste Pape Alé Niang a été libéré ce 10 janvier 2023 après une incarcération en deux étapes qui a débuté le 6 novembre 2022. Il vient ainsi de bénéficier d’une liberté provisoire assortie d’un contrôle judiciaire accordée par les autorités judiciaires sénégalaises", a annoncé, ce mardi, la Coordination des Associations de Presse (Cap).



Dans son communiqué de presse, elle salue le travail et le professionnalisme du pool des avocats de Pape Alé Niang, son coordonnateur Me Moussa Sarr, ses confrères Me Ciré Clédor Ly, Me Demba Ciré Bathily et Me Cheikh Khoureychi Ba. Ce, pour le sens du sacrifice, leur détermination et la disponibilité totale dont ils ont fait preuve depuis le début de cette affaire.



Cependant, la Cap souligne que cette «victoire» arrachée de haute lutte par la Coordination des Associations de Presse, avec le soutien de ses partenaires, ne saurait être la fin de l’histoire dans ce dossier. "Désormais, l’heure est à la seconde phase du combat : l’annulation des charges fantaisistes et politiques qui lui ont valu plus de 60 jours de captivité", précise la Coordination des Associations de Presse du Sénégal (CAP).

(Mis à jour 18H 11mn)