mercredi 9 novembre 2022 • 952 lectures • 3 commentaires

iGFM - (Dakar) Pape Alé Niang a finalement été placé sous mandat de dépôt. L’information a été livrée par son avocat.

«Au terme d'un vif débat, le réquisitoire du procureur a été taillé en pièces par Pape Alé Niang et ses conseils. Le journaliste va néanmoins passer sa première nuit en prison», a annoncé Me Khoureychi Bâ, membre du pool d'avocats de Pape Alé Niang, journaliste, propriétaire du site d'information Dakarmatin.



La robe noire, qui informait sur l’inculpation du journaliste il y a quelques heures, avait aussi annoncé la couleur. "Ayant visé en renfort l'article 139 du Code de Procédure Pénale pour requérir du juge qu'il le place sous mandat de dépôt, le Premier Substitut du Procureur ne laisse guère le choix au juge Mamadou Seck", indiquait-t-il.



En effet, Article 139 du code de procédure pénal dispose: "Sur les réquisitions dûment motivées du ministère public, le juge d'instruction est tenu de décerner mandat de dépôt contre toute personne inculpée de l'un des crimes ou délits prévus par les articles «56» à «100» et «255» du Code pénal. La demande de mise en liberté provisoire d'une personne détenue provisoirement pour l'un des crimes ou délit spécifiés à l'alinéa précédent sera déclarée irrecevable si le ministère public s'y oppose par réquisition dûment motivée."