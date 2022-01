vendredi 14 janvier 2022 • 7625 lectures • 2 commentaires

iGFM (Cameroun) Le milieu de terrain sénégalais, Pape Gueye a été suspendu par la FIFA, ce vendredi, peu avant le match du Sénégal vs Guinée, comptant pour la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations "Cameroun 2021"

"Pape Gueye a eu un problème administratif juste avant le coup d'envoi du match. Cinq minutes avant, nous avons été avertis que la fifa l'a suspendu pour une affaire de transfert entre son club Marseille et Watford (Il aurait signé en premier à Watford et après avoir changé d’agent, on dit qu’il n’a rien signé. Par la suite, Watford a porté l’affaire à la FIifa. Watford avait demandé que Marseille le dédommage). Son avocat nous a informé ce matin vers 11h, mais juste avant le coup d'envoi, nous avons eu la confirmation. C'est pour cela que nous l'avons enlevé sur la feuille de match", a informé l'entraîneur des Lions du Sénégal, Aliou Cissé, juste après le nul contre la Guinée (0-0). Et de préciser que cette suspension n'aura pas d'incidence sur le premier match du Sénégal contre le Zimbabwé, qu'il a disputé. Car, cette suspension est effective aujoud'hui.

Cissé a par ailleurs indiqué le Sénégal espère récupérer son joueur avant les huitièmes de finale après un appel qui se fera dans les prochains jours.

Après les cas de covid, le groupe des Lions est encore décimé par cette suspension de Pape Gueye.

Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés spéciaux à Bafoussam, Cameroun)