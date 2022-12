vendredi 2 décembre 2022 • 1194 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) La décision a été prise par le chef de l'Etat. Serigne Bassirou Gueye, l'ex procureur de la République, vient d'être nommé Président de l'Ofnac.

"Le Président de la République, par décret n° 2022 - 2010 du 1er décembre 2022, a nommé Monsieur Serigne Bassirou GUEYE, Magistrat, Président de l'Office national de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC)".



Tel est le contenu du communiqué laconique de la Présidence de la République. Et donc, exit Seynabou Ndiaye Diakhaté. Elle n’est plus présidente de l'Office national de Lutte contre la fraude et la Corruption (OFNAC). Elle vient d’être remplacée par Serigne Bassirou Gueye, qui fut procureur de la République.



Ce dernier, remplacé au parquet par Hamadi Diouf, avait rejoint la Présidence de la République. Il va, à présent, occuper le fauteuil de Président de l’Ofnac. Une institution dont l’impact véritable dans la lutte contre la corruption est toujours attendue. L'ex-procureur de la République a-t-il vraiment été nommé pour faire avancer les choses ?