iGFM - (Dakar) Toussaint Manga et Pape Abdoulaye Touré sont libres, après plusieurs mois de détention.

Le processus d’apaisement et de réconciliation, annoncé par le président Macky Sall est-il à présent en cours ? En tout cas, deux des prisonniers dits «politiques», viennent d’être libérés. Toussaint Manga et Pape Abdoulaye Touré sont libres. Ils ont obtenu une liberté provisoire. L’information vient d’être rendue publique par leur avocat.



Toussaint Manga, l’ex membre du parti démocratique sénégalais (Pds), était poursuivi pour appel à l'insurrection et actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique. Pape Abdoulaye Touré aussi est poursuivi pour des actes ou manœuvres susceptibles de compromettre la sécurité publique, la participation à un mouvement insurrectionnel et diverses actions.