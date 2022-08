mercredi 31 août 2022 • 1200 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le RB Leipzig a accéléré ces dernières heures sur le profil d'Abdou Diallo, défenseur sénégalais sous contrat avec le PSG jusqu'en 2024, informe le média français, L'Equipe .

Le mercato parisien connaît une soudaine accélération. Alors que le dossier Leandro Paredes est en passe d'être résolu et le départ de Gana Gueye pour Everton est acté, Abdou Diallo pourrait être le prochain joueur à quitter le PSG.



Le projet de Leipzig intéresse Diallo



En effet, le RB Leipzig a accéléré ces dernières heures pour recruter le défenseur parisien de 26 ans, sous contrat avec le club de la capitale jusqu'en 2024. Un prêt avec option d'achat est en discussion.



Le projet intéresse l'ancien joueur du Borussia Dortmund, qui ne figure finalement dans le groupe parisien pour le déplacement à Toulouse mercredi en Ligue 1 (19h00). Deux autres clubs Benfica et Galatasaray se sont positionnés également. L'international sénégalais devrait dans les prohaines heures quitter la capitale française. Surtout que nous sommes aux dernières heures du Mercato. Le natif de Tours pourrait donc retourner en Bundesliga, après ses expériences à Mayence (2017/2018) et au Borussia Dortmund (2018/2019).