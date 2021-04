jeudi 29 avril 2021 • 63 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Des stars sénégalaises se rassemblent autour d’un projet d’opus qui représente « un hymne a la fraternité ».

Ce projet a qui a pour but de promouvoir l’image du Sénégal à l’international regroupe des sonorités Traditionnelles et modernes qui nous propulsent dans des émotions nouvelles passionnées et font voyager nos sens.

Les paroles sont une véritable invitation a découvrir les beautés et secrets cachés du Sénégal terre d’accueille

La production exécutive est assurée par papis Niang art bi management (production sénégalaise). La direction artistique a été confiée aux compositeurs Sébastien plemontesi et Abdou Guité Seck

D’après une idée originale de Frédéric Mazzé parolier, journaliste et grand amoureux du Sénégal. Abdou Guité Seck, Pape Diouf, Assane Ndiaye, Daba Sèye, Maguette Mbaye y posent leurs voix.