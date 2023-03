mardi 14 mars 2023 • 592 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Les jours passent et les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour l’international sénégalais. Diao Baldé Keïta avait déjà été suspendu par le tribunal national antidopage italien pour 3 mois. Pendant cette période, l’attaquant du Spartak Moscou s’est séparé avec sa compagne 8 mois après leur mariage.

Le joueur formé au FC Barcelone est accusé d’adultère avec l'ex-épouse de Mauri Icardi, Wanda Nara. Cette relation aurait eu lieu à Dubaï lors de son passage à l’Inter Milan. Ce mardi 14 mars, de nouveaux éléments attestant cette liaison ont été dévoilés par la presse argentine, notamment des audios du Sénégalais.



« J’ai beaucoup souffert dans cette période sans savoir comment tu allais, ce qui t’arrivait. Quand je vois que les gens disent du mal de toi ou qu’ils inventent des choses, je n’aime pas ça. Tout le monde ne peut pas connaître la personne fantastique que tu es et le cœur que tu as. Tu es fantastique, tu es une femme merveilleuse, vraiment, tu as un cœur incroyable », aurait prononcé le champion d’Afrique 2021 dans l’un de ses messages vocaux.

