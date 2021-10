lundi 18 octobre 2021 • 1136 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Les politiques n’ont plus de limites. En cette veille d’élections locales, les potentiels candidats jettent toutes leurs forces dans la bataille. Mais à Kolda, un acte posé par le Directeur des Domaine fait polémique.

En cette ouverture des classes, Mame Mboye Diao, qui n’a pas caché ses embitions pour la mairie de Kolda, a mis à disposition de certains établissements, un important lot de cahiers. Ce qui fait polémique, c’est que ces cahiers portent son éffigie. Et ils ont été ventilés à des établissements scolaires.



En effet, une grande photo du directeur des domaines barre la couverture de ces cahiers qui vont se retrouver entre les mains des innocents écoliers et autres potache. Une propagande qui viole ainsi le paravant apolitique qui est censé couvrir l’école nationale sénégalaise.



«Stop à la pagaille et du respect pour l'école sénégalaise. Le Ministère de l'éducation nationale du Sénégal doit prendre des mesures urgentes contre les politiques et autres personnes qui distribuent des cahiers et autres matériels scolaires à leurs effigies», a déclaré birahim Seck sur Twitter où le débat fait rage en ce moment.



Stop à la pagaille et du respect pour l'école 🇸🇳🇸🇳

Le Ministère de l'éducation nationale 🇸🇳 doit prendre des mesures urgentes contre les politiques et autres personnes qui distribuent des cahiers et autres matériels scolaires à leurs effigies

Merci à @samboubodian pour l'alerte

— Birahim Seck (@BirahimeSeck) October 18, 2021



Le DG des Domaines Mame Boye Diao candidat à la mairie de Kolda met à la disposition des élèves des cahiers à son effigie.

L'école est apolitique. Et,la 1ère de couverture d'un cahier doit être instructive. Dommage qu'il confonde générosité et propagande politique.Ce pays hein😭 pic.twitter.com/ulbWFLBBHE

— AⓂ️AD🌐U BA (@BlaugranaAmadou) October 18, 2021



Le système éducatif est politisé.

Les recrutements de 5k enseignants(es) se font de manière politique.

Ainsi que les IA ,IEF et certains syndicats d'enseignants fonctionne au service d'un parti. L'école est apolitique!

Plus jamais ça @Mameboyediao ❌ pic.twitter.com/mOSTvmM4zF

— 𝐌𝐀 𝐋𝐀𝐌𝐈𝐍𝐄𝐔🇺🇸 (@MlamineuDiop) October 18, 2021