iGFM - (Dakar) Des Femmes leaders et Médiatrices d’Afrique ont salué ce dimanche à Dakar l'action du président Macky Sall à la tête de l'Union Africaine.

"Qu'il nous plaise de retenir les principaux enseignements d'une présidence brillante à tous égards en dépit du contexte social économique peu favorable. Toute chose qui fonde nos raisons de croire et d'espérer. Nous l’affirmons, c’est l’Homme qui passe avant toutes les ressources du sol et du sous-sol" affirment ces Femmes leaders et Médiatrices d'Afrique.

A les en croire: "L’action du Président Macky Sall à la tête de l’Union Africaine établit la preuve formelle que l’Afrique dispose d’hommes et de femmes exceptionnelles capables d’endosser de conduire les destinées de notre beau et grand continent.

Le premiers succès majeurs du mandat du Président sortant a été sa visite au président Vladimir Poutine pour la libération des stocks de céréales bloqués en Ukraine, sensibilisant le président russe sur une possible crise alimentaire sur le continent, comme conséquence de cette guerre".

Avant de poursuivre: "Nous citerons quelques déclarations,plaidoyers et actions salvatrices menées par le Président Sall durant sont mandat .Prenant la parole le mardi 20 septembre 2022 à l’Assemblee Générale des Nations-Unies à New York le Président Macky Sall a appelé “à une gouvernance mondiale plus juste, plus inclusive”.

«Près de quatre-vingts ans après la naissance du système des Nations Unies et des Institutions de Bretton Woods, il est temps d’instaurer une gouvernance mondiale plus juste, plus inclusive et plus adaptée aux réalités de notre temps », a déclaré le Président en exercice sortant de l’Union Africaine.

Pour lui, il est temps de vaincre les réticences et déconstruire les narratifs qui persistent à confiner l’Afrique à la marge des cercles décisionnels

Son courageux plaidoyer pour la satisfaction de la juste et légitime revendication africaine sur la réforme du Conseil de Sécurité, telle que reflétée dans le Consensus d’Ezulwini.

Dans le même esprit durant son mandat , le Président Macky Sall à mené avec succès le combat pour l’octroi d’un siège pour l’Union Africaine au sein du G20, pour que l’Afrique puisse, enfin, se faire représenter là où se prennent les décisions qui engagent un milliard quatre cents millions.

Au titre de la gouvernance économique et financière, il a attiré l’attention de l’Assemblée générale des Nations-Unies sur le Rapport 2022 sur le financement du développement durable, réalisé par une soixantaine d’institutions multilatérales, dont le Fmi, la Banque mondiale, le Comité de Bâle sur la supervision bancaire, l’Association internationale des régulateurs de l’assurance et le Conseil de stabilité financière.

Nous , africains et africaines sommes fiers d’entendre le Président en exercice sortant de l’Union africaine marteler je cite «Ce rapport relève les insuffisances dans les procédés d’évaluation des Agences de notation, et souligne l’importance d’appliquer des « méthodologies transparentes afin de ne pas miner la confiance dans les notations . Nous sommes préoccupés par le fait que la perception du risque en Afrique continue d’être plus élevée que le risque réel ; ce qui renchérit les primes d’assurance et pénalise la compétitivité de nos économies » fin de citation.

Au terme de son passage à la tete de l’Union Africaine, le Président Macky Sall nous enseigne que le rêve des pères fondateurs n'a pris aucune ride, et que nos réserves d'espérences sont intactes .

Chers membres de la presse

Nous vivons dans un monde fort agité.Les repères s’embrouillent, les références se perdent les valeurs vont à vau l’eau , le Président Macky Sall à frayé un chemin d’espérance pour la jeunesse grâce à son leadership constaté ,avéré ,prouvé et apprécié durant son mandat .

Voilà pourquoi et au regard de tout ce qui précède que , NOUS, FEMMES-LEAERS ET MEDIATRICES AFRICAINES , avons tenu à venir à Dakar pour honorer et rendre hommage le Président en exercice sortant de l’Union Africaine Son Excellence Macky Sall par ailleurs Président de la République du Sénégal

C’est pourquoi au cours de l’audience à nous accordée par Son Excellence le jeudi 9 Mars 2023 au Palais de la République du Sénégal .