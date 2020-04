Des femmes parlementaires et de la société civile lancent la plateforme « COVID19/ LFD »

iGFM – (Dakar) La pandémie qui frappe le monde entier nous concerne tous. .Chaque citoyen sénégalais est concerné. La gravité du moment nous interpelle en tant que femmes, et leaders d’opinions. Chaque voix de femme compte et c’est la raison pour laquelle des femmes de différentes couches de la société sénégalaise particulièrement des femmes parlementaires et des femmes d’organisations de la société civile » viennent de s’engager à travers la plateforme nationale « COVID19/ Les Femmes DEBOUT » qu’elles viennent de lancer.

L’objectif de la plateforme est d’impliquer les femmes dans la lutte contre le coronavirus par l’accessibilité de l’information, la sensibilisation, la conscientisation pour une meilleure prise en charge des mesures préventives sanitaires mises en place par l’autorité étatique.

Les femmes regroupées dans la plateforme « COVID19/ LFD » s’engagent à accompagner l’Etat sénégalais pour stopper la propagation du virus et comptent s’investir auprès des autorités pour accompagner les victimes et la population en générale, particulièrement les femmes, qui économiquement subiront les conséquences désastreuses de l’après pandémie. Cette plateforme est dirigée par l’ancien ministre Mme Houa Dia Thiam

IGFM