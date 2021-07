lundi 5 juillet 2021 • 267 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Des hommes armés ont enlevé 140 élèves d’un pensionnat dans le nord-ouest du Nigeria, a déclaré lundi un responsable de l’école, le dernier d’une vague d’enlèvements massifs de écoliers et d’élèves.

Les gangs criminels lourdement armés attaquent souvent les villages pour piller, voler du bétail et enlever contre rançon dans le nord-ouest et le centre du Nigeria,mais depuis le début de l’année, ils ciblent de plus en plus les écoles et les collèges.

Des hommes armés ont esclissé une clôture pour pénétrer par effraction dans le lycée baptiste Bethel dans l’État de Kaduna aux premières heures de lundi, emportant la plupart des 165 élèves qui étaient pensionnaires pendant la nuit.

« Les ravisseurs ont emmené 140 étudiants, seuls 25 étudiants se sont échappés. Nous n’avons toujours aucune idée de l’endroit où les élèves ont été emmenés », a déclaré à l’AFP Emmanuel Paul, enseignant à l’école.

Le porte-parole de la police de l’Etat de Kaduna, Mohammed Jalige, a confirmé l’attaque tôt lundi matin, mais n’a pas pu donner de détails sur le nombre d’élèves enlevés.

« Des équipes de police tactiques se sont en prendre aux ravisseurs », a-t-il déclaré. « Nous sommes toujours en mission de sauvetage. »

Bethel Baptist High School est un collège mixte créé par l’église baptiste en 1991 dans le village de Maramara dans le district de Chikun à l’extérieur de la capitale de l’État Kaduna.

L’attaque de lundi était le quatrième enlèvement massif d’une école dans l’État de Kaduna depuis décembre.

Environ 1 000 étudiants et élèves ont été enlevés dans différents États nigérians depuis décembre de l’année dernière. La plupart ont été libérés après des négociations avec des responsables locaux, bien que certains soient toujours détenus.

