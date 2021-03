lundi 1 mars 2021 • 2220 lectures • 1 commentaires

Des hommes de tenue qui sont soupçonnés de fournir des informations à Ousmane Sonko, ont été mis aux arrêts.

Selon le Quotidien, qui donne l’information, il s’agit d’un policier et d’un gendarme. Ils ont été mis aux arrêts la semaine dernière et remis à leur Brigade prévôtale respective. Il leur est reproché de «fournir des renseignements» à Ousmane Sonko et son équipe.

Mais, ils ne sont pas les seuls à être dans le collimateur de l'Etat. Deux autres policiers ont également été entendus pour les mêmes raisons avant d'être relâchés. Ils sont tout de même «sous une surveillance»