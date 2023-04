samedi 1 avril 2023 • 817 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Le bus de Liverpool a été la cible d'un projectile visant Jürgen Klopp ce samedi, après le match à l'Etihad Stadium face à Manchester City (4-1). Dans un communiqué, le club mancunien condamne fermement. Une enquête est ouverte.

Manchester City a publié un communiqué concernant des incidents ayant émaillé l'après-match face à Liverpool. Le club dit "avoir été informé que le coach de Liverpool [Jürgen Klopp] avait subi des dommages sur son trajet retour", précisant qu'un "objet" avait été jeté en direction du technicien. Selon The Athletic, une brique a été lancé sur le bus de Liverpool en direction de Klopp, ce qui a fait craquer la vitre. Personne n'a été blessé.



"Totalement inacceptable"



"Ce genre d'incidents est totalement inacceptable et nous condamnons fermement ces actes individuels", ajoute Manchester City, qui regrette aussi les "chants inappropriés" lancés par certains supporters en direction des fans des Reds durant le match. Une enquête est d'ores et déjà ouverte.



Ces actes sont venus gâcher la partition des Cityzens, qui ont livré une prestation XXL dans cette rencontre (4-1). Pourtant menés après un but en contre de Mohamed Salah, les Skyblues ont réagi collectivement, marquant à quatre reprises... par quatre joueurs différents (Julian Alvarez, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan et Jack Grealish). Erling Haaland était lui forfait.



RMC