iGFM (Dakar) Des membres de l'opposition sénégalaise ont réagi à l'agression dont a été victime la journaliste et directrice de la télévision privée 7 tv Maimouna Ndour Faye, jeudi soir, devant son domicile. Ils ont réagi sur X (ex-twitter) et Facebook.

Aminata Touré : "J’espère que le coupable sera rapidement retrouvé et traduit en justice"



"Je condamne avec la dernière énergie l’agression sauvage de la journaliste Maimouna Ndour Faye et j’espère que le coupable de cet acte odieux sera rapidement retrouvé et traduit en justice.



Je souhaite à Madame Ndour Faye un très rapide rétablissement."



Khalifa Sall : "J’exige que toute la lumière soit faite sur cette affaire..."



"Indignation totale face à l'agression barbare de la journaliste Maimouna Ndour Faye. Cet acte violent ne trouve aucune justification dans une démocratie qui consacre la liberté de presse. Je souhaite un prompt rétablissement à la directrice de la 7TV. J’exige que toute la lumière soit faite sur cette affaire et que les auteurs soient poursuivis."



El Malcik Ndiaye : "Nous espérons que justice se fera"



"Nous souhaitons un prompt rétablissement à notre sœur Maïmouna Ndour FAYE PDG de la #7TV suite à l’agression dont elle a été victime. Nous condamnons fermement cet acte de violence. Nous espérons qu’elle se remettra rapidement et que justice se fera."



Yankhoba Diatara : "Une grosse amertume'



"C'est avec une grosse amertume que nous avons appris l’agression qui a été perpétrée sur l'intégrité physique de notre sœur, notre amie, la talentueuse et très professionnelle journaliste et Cheffe d'entreprise, Mme Maimouna Ndour Faye."



Abdourahmane Diouf : "J'espère qu'une enquête sera diligentée"



"Réveil brutal avec l'agression de la journaliste Maimouna Ndour Faye. Je condamne avec la dernière énergie cet acte odieux à l'encontre de la dignité humaine.



Je souhaite un prompt rétablissement à MNF en pensant à sa famille et à ses collègues.



J'espère qu'une enquête sera diligentée pour qu'une telle agression ne reste pas impunie.



Je réitère mon appel pour un Sénégal de paix et de justice où toutes les sensibilités pourront être exprimées.



Reviens-nous vite MNF !"



Mame Boye Diao : "Je voudrais exprimer ma solidarité à sa famille, ses collaborateurs..."



"C’est avec stupeur que j’ai appris l’agression lâche dont a été victime la journaliste et Directrice Générale de 7TV Maimouna Ndour Faye. Cette agression en plein mois de mars mois de célébration de la femme et après une journée de travail dans la mission noble d’informer qu’elle s’est assignée démontre à suffisance le niveau de barbarie dans lequel est entrain de plonger notre pays. De la violence verbale nous plongeons dans la violence physique.



Notre cher Sénégal jadis terre de fraternité, modèle de cordialité est entrain de toucher le fond. Je voudrais exprimer ma solidarité à sa famille, ses collaborateurs et au monde de la presse. Chère amie je te souhaite un prompt rétablissement et prie pour que cette expérience malheureuse renforce ta conviction à te battre pour la noble mission qui est la tienne."



Cheikh Tidiane DIEYE : "Quoi qu’il en soit rien se saurait justifier un tel acte"



"Je viens d’apprendre l’agression sauvage et violente dont la journaliste Maimouna Ndour Faye a été l’objet. Je condamne fermement cet acte ignoble et inqualifiable et prie pour qu’Allah lui vienne en aide. Je lui apporte, à elle et à sa famille, mon soutien amical et fraternel. Une enquête doit être ouverte pour élucider rapidement les circonstances.



Quoi qu’il en soit rien se saurait justifier un tel acte. Notre pays sombre dans la haine, la division les rancœurs. Nous devons vite tourner cette page sombre et appendre à nouveau à faire Nation, société, famille. Nous pouvons voir les choses différemment. Mais nous n’avons pas besoin de nous haïr.

Que Dieu sauve le Sénégal🇸🇳🇸🇳🇸🇳"

