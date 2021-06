lundi 7 juin 2021 • 428 lectures • 1 commentaires

Société 2 heures Taille

Me Djibril War, qui a été accusé de violence sexiste sur une députée en Afrique du Sud, se dit victime de menace de mort.

Le député est actuellement sur le chemin du retour vers Dakar. Il a été mis sous haute escorte policière jusqu’à l’aéroport. Il arrive à Dakar ce lundi vers 12heures. «Madame l’ambassadeur, depuis le Canada, a pris toutes les mesures idoines et envoyé un message très ferme, par le biais de M. Diop son conseiller pour dire que l’Afrique du Sud sera responsable de notre sécurité et de notre vie. Et c’est ainsi qu’on nous a convoyé. Et c’est sous haute escorte de la police et des forces spéciales en civil, que nous avons rejoint l’aéroport», a-t-il confié à nos confrères de la Tfm.